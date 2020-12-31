Artık söyleyecek söz kalmadı!

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, “Kadını ölüme götüren kültürel kodlardan başlamak üzere toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde toplumun baştan eğitilmesi, bu konuda bilgilendirilmesi artık şart olmuştur, bıçak kemiğe dayanmıştır” diye konuştu.



İstanbul Sözleşmesi uygulansın” diyen EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Pınar Kılıç, “Yaşam hakkımıza kasteden erkeklerin elini adaletin artık kırmasını, namus kavramı üzerinden yaratılan teröre dur denmesini istiyoruz” dedi. Cezai yaptırımların uygulanması gerektiğinin dile getiren KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak ise, “Bir kadını katledip mahkemede kravat taktı diye indirim verilen bir ülke olmaktan çıkmalıyız” açıklaması yaptı. İKKB Başkanı Huriye Serter de, “Kadının kimsenin malı olmadığının kafalara kazınması gerekiyor” dedi.