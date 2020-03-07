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    HaberlerEge Haberleri ‘Artık yeter’
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    07.03.2020 - 00:07 |

    ‘Artık yeter’

    Ekranların genç ve yükselişte olan başarılı oyuncusu Maral Büyüksaraç, kadına şiddetin artık sona ermesi gerektiğini söyledi.

    ‘Artık yeter’

    Türk kadınının simgesi Özgecan Aslan’ın dramını anlatan filmdeki performansıyla çok konuşulan Büyüksaraç, “Cinayete kurban giden Özgecan Aslan’ı konu alan filmdeki rolüm hala hafızamdan silinmedi. Bir genç kızın katledilmesi, çok acı” dedi. Binlerce kadının; sevgilisi, kardeşi, nişanlısı, kocası, babası ve kayınpederi tarafından öldürüldüğünü ifade eden Büyüksaraç, “Tüm kadınlar artık kenetlenmeli. Bu cinayetlere son verilmeli. Artık yeter” diye konuştu.

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