Artvin halkından 800 gıda paketi

Artvin Valiliği koordinasyonunda İzmir’deki depremzedeler için yürütülen yardım kampanyası kapsamında toplanan 800 gıda kolisi ve 261 battaniyeden oluşan yardım malzemeleri bölgeye gönderildi.

Artvinlilerin bu tür konularda hassas olduğunu belirten Vali Yılmaz Doruk, kampanyaya destekte bulunanlara teşekkür etti. AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ise, “Hemşehrilerimiz sadece ülkemizde değil, dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzatmayı bilmiştir. Bugün de bunun örneklerinden birini yaşıyoruz” diye konuştu.

Suriyeli kardeşler kumbaralarını açtı

Suriyeli kardeşler, harçlıklarını biriktirdikleri kumbaralarını depremden etkilenen İzmirli çocuklar ile Suriye’deki çatışmalardan kaçan çocuklar için açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriyeli Selam ve kardeşinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Selam, kardeşiyle yer aldığı videoda, İzmir’de meydana gelen depremden zarar görenlerin görüntülerinden çok etkilendiklerini ve harçlıklarını göndermek istediklerini söyledikleri yer aldı. Babasının AFAD yetkilileri ile görüştüğünü aktaran Selam, yetkililerin kumbaralarını almak için geleceğini belirtti. -AA