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    HaberlerEge Haberleri ARYOM çalışanlarına plaketle teşekkür etti
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    17.05.2020 - 00:01 |

    ARYOM çalışanlarına plaketle teşekkür etti

    Doğayla iç içe konumu ve mimarisiyle dikkat çeken, Türkiye’nin En İyi Konut Projesi birincisi Aryom Koru, 1. Etap ve 2. Etap yapım sürecinde emeği geçen tüm çalışanlarını ve çözüm ortaklarını özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketiyle ödüllendirdi.

    ARYOM çalışanlarına plaketle teşekkür etti

     Törende konuşan Aryom İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Günday, başarının bir ekip işi olduğunu, İzmir ve Ege Bölgesi’nde prestijli projelere imza atmaya devam edeceklerini belirtti.

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