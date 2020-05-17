17.05.2020 - 00:01 |
ARYOM çalışanlarına plaketle teşekkür etti
Doğayla iç içe konumu ve mimarisiyle dikkat çeken, Türkiye’nin En İyi Konut Projesi birincisi Aryom Koru, 1. Etap ve 2. Etap yapım sürecinde emeği geçen tüm çalışanlarını ve çözüm ortaklarını özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketiyle ödüllendirdi.
Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.