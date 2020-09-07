Aşağışamlı’ya sosyal tesis geliyor

Kantarla, Aşağışamlı, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi ve Salihağa mahallelerindeki üretici, hasadını güvenli bir şekilde tartarak satışını gerçekleştirebilecek. Belediye ayrıca, Aşağışamlı’daki sosyal tesis inşaatına devam ediyor. İçinde çok amaçlı salon, muhtarlık ve çeşitli işyerlerinin bulunacağı tesiste incelemelerde bulunan Başkan Şeniz Doğan, merkezin dört ay içinde tamamlanarak kullanıma hazır hale geleceğini söyledi, “Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda çalışıyoruz” dedi.