BİST1.2930.13EURO9.12-0.21USD7.69-0.15ALTIN466.620.06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Asbest tehlike saçıyor’
    ABONE OL
    17.11.2020 - 00:02 |

    ‘Asbest tehlike saçıyor’

    ‘Asbest tehlike saçıyor’

    TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helil İnay Kınay, İzmir’de depremin yerle bir ettiği binaların enkazında ortaya çıkan zehirli gazların kansere neden olabileceğine dikkat çekti. Yıkım sırasında havada oluşan toz dumanının özellikle 1980 öncesinde yoğun olarak kullanılan asbest barındırdığına dikkat çeken Kınay, “Bina yıkım faaliyetlerinin çevre boyutu açısından doğru ve etkin yönetilmesi önemli. Özellikle bu bölgede yaşayan kişilerin sağlıkları açısından da kişilerin bu alandan uzak tutulması ve sadece uzman personelin koruyucu ekipmanlarla beraber bu çalışmaları sürdürmesi gerekiyor. Normalde yıkımdan önce binaların asbest analizinin yapılması gerekirdi. Binalarda asbest tespiti durumunda ise kapalı koşullarda bu işlem gerçekleştirilirdi. Ancak deprem nedeniyle yıkılan binalarda bu hazırlıklar tam olarak yapılamıyor” dedi. -NEVRA UÇKAÇ DHA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca açıkladı: 'Somut tedbirlerin hayata geçirilmesi tavsiyesi yönünde karar kılındı'

    Son dakika: Bakan Koca açıkladı: 'Somut tedbirlerin hayata geçirilmesi tavsiyesi yönünde karar kılındı'

    Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

    Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

    Asya'da dev ticaret anlaşması

    Asya'da dev ticaret anlaşması

    Bir ilde flaş koronavirüs kararı! Ev ziyaretleri yasaklandı

    Bir ilde flaş koronavirüs kararı! Ev ziyaretleri yasaklandı

    Sıradaki Haber