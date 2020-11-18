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    HaberlerEge Haberleri Aşevinde ocak hiç sönmüyor
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    18.11.2020 - 00:04 |

    Aşevinde ocak hiç sönmüyor

    Aşevinde ocak hiç sönmüyor

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi, deprem mağdurları için yemek servisine aralıksız devam ediyor. 30 Ekim’den bu yana yaklaşık 257 bin 206 kişilik yemek servisi yapan aşevi, yaklaşık 150 kişilik personeliyle dört öğün yemek çıkarıyor.

    Personelin gece gündüz çalıştığını söyleyen Aşevi Şube Müdür Ebru Asal, “Günde 2 bin 500 kişilik kahvaltı, 4 bin kişilik öğle yemeği, 2 bin 500 kişilik akşam yemeği ve 2 bin kişilik çorba dağıtımı yapıyoruz. Ayrıca çay, kahve, meyve suyu servisimiz var. Sabah kahvaltılarında çocukları mutlu etmek için patates kızartması, kekler yapıyoruz” dedi.

    Bağışlar da var

    Normalde aşevinin bağış almadığını ancak depremle beraber Türkiye’nin dört bir yanından yurttaşların kendilerine kuru gıda, meyve ve sebze gönderdiğini söyleyen Asal “Et bağışları da oldu. Veteriner ve gıda mühendislerinin kontrolleri sonrasında kabul ettik” diye konuştu.

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