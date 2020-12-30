Asgari ücreti aştı!

Gaziemir Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan ve belediyenin işçi personelini kapsayan sözleşme ile çalışanların maaşlarına yüzde 28 ile yüzde 40 arasında zam yapılmıştı. 1 Şubat 2020’de yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi kapsamında belediye çalışanlarının en düşük net maaşı 3 bin 920 liraya yükseldi. Sözleşmede yer alan ikramiye ve diğer sosyal haklar da net maaşa eklenince en düşük işçi maaşı 4 bin 750 liraya yani mevcut asgari ücretin neredeyse iki katına çıkmış oldu. Sözleşme kapsamında 2021 yılında çalışanlara yıllık enflasyonun bir puan üzerinde zam yapılacak. Asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olması gerektiğini belirten Başkan Halil Arda, “Bir yıl önce belediyemizde en düşük maaşı 3 bin 920 liraya yükseltmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Net maaşa ikramiye ve diğer sosyal hakları ekleyince personelimiz en düşük 4 bin 750 lira ücret veriyoruz. Yeni yılla birlikte yıllık enflasyonun bir puan üzerinde zam yaparak çalışanlarımızın maaşını daha da yükselteceğiz” dedi.