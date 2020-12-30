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    HaberlerEge Haberleri Asgari ücreti aştı!
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    30.12.2020 - 00:05 |

    Asgari ücreti aştı!

    Gaziemir’de en düşük maaş 4 bin 750, Edremit’te 3 bin 600 lira oldu. Ayvalık’ta ise 3 bin lirayı aşacağı açıklandı

    Asgari ücreti aştı!

    Gaziemir Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan ve belediyenin işçi personelini kapsayan sözleşme ile çalışanların maaşlarına yüzde 28 ile yüzde 40 arasında zam yapılmıştı. 1 Şubat 2020’de yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi kapsamında belediye çalışanlarının en düşük net maaşı 3 bin 920 liraya yükseldi. Sözleşmede yer alan ikramiye ve diğer sosyal haklar da net maaşa eklenince en düşük işçi maaşı 4 bin 750 liraya yani mevcut asgari ücretin neredeyse iki katına çıkmış oldu. Sözleşme kapsamında 2021 yılında çalışanlara yıllık enflasyonun bir puan üzerinde zam yapılacak. Asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olması gerektiğini belirten Başkan Halil Arda, “Bir yıl önce belediyemizde en düşük maaşı 3 bin 920 liraya yükseltmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Net maaşa ikramiye ve diğer sosyal hakları ekleyince personelimiz en düşük 4 bin 750 lira ücret veriyoruz. Yeni yılla birlikte yıllık enflasyonun bir puan üzerinde zam yaparak çalışanlarımızın maaşını daha da yükselteceğiz” dedi.

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