AŞI REKORU

Koronavirüse karşı Çin’de geliştirilen ‘CoronaVac’ aşısı, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) İzmir Balçova’daki hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının tamamına uygulandı. 3 günde 4 bin 200’den fazla sağlık çalışının rekor bir hızla aşılandığını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Titizlikle planladığımız bu süreçte, yerleşkemizdeki bir binayı bu işlem için tahsis ettik ve kurduğumuz 25 istasyon ile sağlık çalışanlarımıza aşıyı uyguladık. Anlayış, sabır ve fedakarlıklarından dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

15 Ocak günü başlayan aşılama işleminin rekor hızla tamamlandığını ifade eden Hotar, aşının yan etkileriyle ilgili olumsuz herhangi bir durumla karşılaşılmadığını belirtti.

Aşılamaya ilişkin sürecin devletin belirlediği sıralamaya uygun şekilde sürdürüleceğini aktaran Hotar, “Gerek aşı olan sağlık çalışanlarımız gerekse aşı olacak vatandaşlarımız, hiçbir şekilde tedbiri elden bırakmamalıdır. Böyle bir durum, mücadeledeki en büyük hata olur. Salgın tam anlamıyla kontrol altına alınıncaya kadar, maske, mesafe ve hijyen konusuna özen göstermemiz, kısıtlama ve uygulamalara mutlak suretle uymamız gerekir. Önümüzdeki günlerde daha güzel gelişmelerin olacağına inanıyoruz. Üniversite olarak, birey ve toplum sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.