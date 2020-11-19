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    19.11.2020 - 00:00 | | MİLLİYET

    Aşigo, 3 puanı kaptı

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta Play Off hattındaki Uşakspor, 11. hafta mücadelesinde konuk ettiği Zonguldak Kömürspor’u 3-2 mağlup etti.

    Aşigo, 3 puanı kaptı

    Uşakspor’un gollerini 7. dakikada Seçkin, 17. dakikada Kadir, 54. dakikada Samet kaydetti. Konuk ekibin golleri 35. dakikada Hakan, 68. dakikada Murat’tan geldi. Zonguldak Kömürspor’da İlker, 65. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla son 4 maçta 3. galibiyetini alan Uşakspor, 20 puana ulaştı.

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