19.11.2020 - 00:00 | | MİLLİYET
Aşigo, 3 puanı kaptı
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta Play Off hattındaki Uşakspor, 11. hafta mücadelesinde konuk ettiği Zonguldak Kömürspor’u 3-2 mağlup etti.
Uşakspor’un gollerini 7. dakikada Seçkin, 17. dakikada Kadir, 54. dakikada Samet kaydetti. Konuk ekibin golleri 35. dakikada Hakan, 68. dakikada Murat’tan geldi. Zonguldak Kömürspor’da İlker, 65. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla son 4 maçta 3. galibiyetini alan Uşakspor, 20 puana ulaştı.