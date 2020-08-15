Aşigo, İsmet’le anlaştı

Kırmızı siyahlılarda Erdi Zengin ve Emre Demir’e katkıları için teşekkür eden kurmaylar, Afyonspor’dan İsmet Benli’yi kadroya dahil etti. Afyon ekibinde 3 şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcunun yeni sezonda Uşak ekibi için ter dökeceği belirtildi. Belediye Kütahyaspor’da profesyonel olan İsmet daha sonra Afyonkarahisarspor, Tavşanlı Linyitspor, Salihli Belediyespor, Bodrumspor kulüplerinde de görev aldı.