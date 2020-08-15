15.08.2020 - 00:00 |
Aşigo, İsmet’le anlaştı
Uşakspor’da yönetim, iki oyuncuyla yollarını ayırırken, dış transferde bir takviye gerçekleştirdi.
Kırmızı siyahlılarda Erdi Zengin ve Emre Demir’e katkıları için teşekkür eden kurmaylar, Afyonspor’dan İsmet Benli’yi kadroya dahil etti. Afyon ekibinde 3 şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcunun yeni sezonda Uşak ekibi için ter dökeceği belirtildi. Belediye Kütahyaspor’da profesyonel olan İsmet daha sonra Afyonkarahisarspor, Tavşanlı Linyitspor, Salihli Belediyespor, Bodrumspor kulüplerinde de görev aldı.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.