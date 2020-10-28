85,90BİST1.1530.71EURO9.660.01USD8.190.10ALTIN501.661.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Aşigo telafi edecek
    ABONE OL
    28.10.2020 - 00:00 |

    Aşigo telafi edecek

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta son iki maçında Kahramanmaraşspor ve Anagold 24Erzincanspor’a yenilerek zirve yarışında yara alan Uşakspor, bugün deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ile karşı karşıya gelecek.

    Aşigo telafi edecek

    Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda Selim Özen’in yöneteceği maç saat 14.00’te başlayacak. Uşakspor’da kırmızı kat cezalısı Hüseyin Koç maçta forma giyemeyecek. Teknik Direktör Hasan Şimşir, “Son iki haftada alınan yenilgiler hepimizi üzdü. Trabzon deplasmanında kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI | En anlamlı, resimli, uzun-kısa, en güzel Mevlid kandil mesajları...

    MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI | En anlamlı, resimli, uzun-kısa, en güzel Mevlid kandil mesajları...

    Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

    Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

    Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

    Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

    28 Ekim (bugün) sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Kaçta kapanıyor?

    28 Ekim (bugün) sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Kaçta kapanıyor?

    Sıradaki Haber