Aşigolar, dört maç sonunda güldü

Bu galibiyetle puanını 29’a yükselten Uşakspor, Play Off hattındaki yerini korudu. Teknik Direktör Hasan Şimşir, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti, “Kazanamamanın verdiği baskıyı üzerimizden attık. Üst sıralarda kalmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Uşakspor gelecek hafta İnegölspor’la deplasmanda oynayacak.