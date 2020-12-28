28.12.2020 - 00:01 |
Aşigolar, dört maç sonunda güldü
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta evinde Afjet Afyonspor’u 3-0 yenen Uşakspor nefes aldı. Kırmızı siyahlılar 4 maç aradan sonra kazanıp kötü seriyi sonlandırdı.
Bu galibiyetle puanını 29’a yükselten Uşakspor, Play Off hattındaki yerini korudu. Teknik Direktör Hasan Şimşir, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti, “Kazanamamanın verdiği baskıyı üzerimizden attık. Üst sıralarda kalmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Uşakspor gelecek hafta İnegölspor’la deplasmanda oynayacak.