Aşigolar, sahaya indi

9 Mart’tan bu yana antrenman sahalarına uzak kalan TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki Uşakspor, Futbol Federasyonu’nun lige 18 Temmuz’dan itibaren kaldığı yerden devam kararı vermesiyle çalışmalarına başladı. Yaklaşık 3.5 aylık aradan sonra tekrar toplanan Uşakspor, Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir yönetimindeki ilk çalışmayı 1 Eylül Stadı’nda yaptı. Lige 22 gün içinde yeniden hazır hale gelmeye çalışacak kırmızı siyahlı ekip sezon durdurulmadan önce grubunda 44 puanla sekizinci sırada yer alıyordu.