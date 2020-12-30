Aşigolar’ın rakibi İnegöl

İnegöl İlçe Stadı’nda Batuhan Bayar’ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.00’te başlayacak. Teknik Direktör Hasan Şimşir, “Afyonspor galibiyetiyle moral bulduk. İnegölspor alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Zorlu bir maç olacak. Ancak biz elimizden gelen mücadeleyi sergileyip evimize istediğimiz sonuçla döneceğiz” dedi.