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    HaberlerEge Haberleri Aşigolar’ın rakibi İnegöl
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    30.12.2020 - 00:00 |

    Aşigolar’ın rakibi İnegöl

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta geçen hafta evinde Afjet Afyonspor’u 3-0 yenerek kötü gidişe son veren Uşak, bugün deplasmanda İnegölspor’la kozlarını paylaşacak.

    Aşigolar’ın rakibi İnegöl

     İnegöl İlçe Stadı’nda Batuhan Bayar’ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.00’te başlayacak. Teknik Direktör Hasan Şimşir, “Afyonspor galibiyetiyle moral bulduk. İnegölspor alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Zorlu bir maç olacak. Ancak biz elimizden gelen mücadeleyi sergileyip evimize istediğimiz sonuçla döneceğiz” dedi.

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