Aşırı yağmurda asfalt çöktü

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, etkisini artıran sağanak nedeniyle sokakta çökme meydana gelirken, bazı araçlar oluşan çukura düştü. Mahalle halkı, her yağmurda benzer görüntülerin yaşandığı belirterek, çözüm bulunmasını istedi. Önceki gece başlayan sağanak nedeniyle şehrin bazı noktalarında su baskınları meydana geldi, yağış sebebiyle dün trafikte aksamalar oldu. Trafik polisleri, birçok noktada sıkışıklığı açmak için çaba sarf etti.

Bayraklı Alpaslan Mahallesi 1620/12 Sokak’ta da yağış nedeniyle asfaltta çökmeler meydana geldi. Biriken sular halka zor anlar yaşattı, iki otomobil oluşan çukurlara düştü. Maddi hasar meydana gelen araçlar, çekici yardımıyla çıkarıldı. Sokağa gelen ekipler, hem temizlik hem de çöken bölgeyi doldurmak için çalışmalara başladı. Aracıyla oluşan çukura düşen sürücü, o anları şöyle anlattı:

“Yağmur sebebiyle her yer kilit durumdaydı. Ben de işe yetişmek için ve yolu biraz olsun kısaltmak için bu sokağa girdim. Önümden iki araba döndükten sonra ben de döndüm. Yağmur suları çok yoğun aktığı için çukuru görmedim ve düştüm. ‘Allah’ dedim kaldım. Ekiplerin yardımıyla arabayı çıkardık. Kaportada biraz hasar oluştu.”

‘Önlem alınmadı’

Mahalle sakinleri de hemen her yağmurda sokaklarında benzer görüntülerin olduğunu söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Uzun yıllardır aynı mahallede oturduğunu söyleyen Yusuf Yurt (55), “50 senedir burada oturuyorum. Maalesef bu durum İzmir’in çilesi. Yetkililere defalarca söyledik, sonuç alamadık. Bir aydır mahalleye beton atılsın diyoruz” dedi. -TOLGA TAHÇI DHA