Asırlık saatin bakıcısı

2003’ten bu yana saatin bakım ve kurulumunu yapan Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Murat Gündoğan, “Saat manuel olduğu için kurmadığımızda çalışmıyor. 17 yıldır haftada iki gün geliyorum. 185 basamağı çıkıp saati kuruyor, bakımını yapıyorum” dedi. l AA