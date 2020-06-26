26.06.2020 - 00:05 |
Asırlık saatin bakıcısı
1901 yılında yaptırılan “Koca Saat” 119 yıldır Balıkesirlilere zamanı gösteriyor.
2003’ten bu yana saatin bakım ve kurulumunu yapan Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Murat Gündoğan, “Saat manuel olduğu için kurmadığımızda çalışmıyor. 17 yıldır haftada iki gün geliyorum. 185 basamağı çıkıp saati kuruyor, bakımını yapıyorum” dedi. l AA
Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.