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    HaberlerEge Haberleri Askerler ve ailelerine belediyeden ziyaret
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    26.02.2020 - 00:02 |

    Askerler ve ailelerine belediyeden ziyaret

    Söke Belediyesi, vatani görevlerini yapacak olan askerler ve ailelerini ziyaret ediyor.

    Askerler ve ailelerine belediyeden ziyaret

    İlk ziyaretler Bağarası ve Aslanyaylası mahallerindeki ailelere yapıldı. Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan ve Başkan Danışmanı Melda Keskin, Başkan Levent Tuncel’in selamını ilettti, “Hayırlı teskereler” diledi.

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