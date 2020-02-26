26.02.2020 - 00:02 |
Askerler ve ailelerine belediyeden ziyaret
Söke Belediyesi, vatani görevlerini yapacak olan askerler ve ailelerini ziyaret ediyor.
İlk ziyaretler Bağarası ve Aslanyaylası mahallerindeki ailelere yapıldı. Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan ve Başkan Danışmanı Melda Keskin, Başkan Levent Tuncel’in selamını ilettti, “Hayırlı teskereler” diledi.
İstanbul'da şiddetli lodosİstanbul'da lodoslu hava etkisini göstermeye devam ediyor. Lodos nedeniyle sahil şeridinde zaman zaman dev dalgalar oluşuyor. Kıyıya vuran dev dalgaların arasında canlarını tehlikeye atan kişiler kameralara böyle yansıdı.