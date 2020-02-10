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    HaberlerEge Haberleri ASKİ, kent genelindeki çalışmaları sürdürüyor
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    10.02.2020 - 00:02 |

    ASKİ, kent genelindeki çalışmaları sürdürüyor

    ASKİ, kent genelindeki çalışmaları sürdürüyor

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri Didim’de bir çalışmayı daha bitirdi. Altınkum Mahallesi oteller bölgesinde bir süredir devam eden atık su terfi merkezi ilave basınç hattı yapımı tamamlandı ve uzun ömürlü boruyla bölgedeki kanalizasyon hattının rahatlaması sağlandı. Başkan Özlem Çerçioğlu, çalışmanın Didim’e hayırlı olmasını diledi.

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