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    29.06.2020 - 00:04 |

    Askıda dayanışmaya büyük ilgi

    Askıda dayanışmaya büyük ilgi

    Kemalpaşa pazarında Başkan Karakayalı’nın alışverişiyle başlayan askıda dayanışma uygulamasına ilgi büyük oldu.

    Koronavirüs nedeniyle dayanışma çalışmalarını artıran Kemalpaşa Belediyesi, ilçede cuma günleri kurulan Kemalpaşa halk pazarı içerisinde dayanışma standı kurdu. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonsla vatandaşlara duyurulan proje, Başkan Rıdvan Karakayalı’nın yaptığı alışverişi dayanışma standına asmasıyla başladı. Ekonomik olarak güçlük çeken vatandaşların haftalık sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılanması amaçlanan ‘dayanışma askısı’ projesine birçok ilçe sakini ve esnaf katıldı. Pazaryeri içerisinde bulunan tezgahlardan alışveriş yapan vatandaşlar aldıkları ürünleri askıya koyarak projeye destek oldu. Dayanışma askısı projesinin toplum içerisinde yardımlaşma ve paylaşma duygusunu ortaya çıkardığını söyleyen Başkan Karakayalı, “Mümkün olduğunca vatandaşlarımızın bu projeye katılmasını istiyorum, en kısa zamanda diğer pazaryerlerimizde de bu uygulamayı faaliyete geçireceğiz” dedi.

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