BİST92.3820,34EURO7,390,37 USD6,770,16ALTIN359,50-0,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Askıda iyilik
    ABONE OL
    08.04.2020 - 00:02 |

    Askıda iyilik

    MANİSA’NIN Salihli ilçesindeki 40 fırın, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yönelik askıda ekmek uygulaması başlattı.

    Askıda iyilik

    Askıda ekmek projesinin, Türkiye’de çok eskilere dayanan bir uygulama olduğunu belirten Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, ücretsiz olarak günlük ekmeklerini fırınlardan temin edebilir. Dünya genelindeki salgın sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlarımıza katkınız olsun isterseniz fırınlara ekmek bırakabilirsiniz” dedi. l DHA

    Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
    daha fazla video için
    Begüm ve Ceyhun, Fahriye Evcen'in meydan okumasına katıldıOyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, magazin dünyasının eğlenceli çiftleri arasında yer alıyor. Çift, karantina günlerinde Fahriye Evcen’in başlattığı parmak hareketleri meydan okumasına dahil oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor'da kim elendi? (7 Nisan) Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da elenen isim kim? - Eleme adayları kimler oldu?

    Survivor'da kim elendi? (7 Nisan) Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da elenen isim kim? - Eleme adayları kimler oldu?

    Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

    Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

    Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

    Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

    Survivor Ezgi kimdir, kaç yaşında? Survivor Ezgi Hocaoğlu nereli, ne iş yapıyor?

    Survivor Ezgi kimdir, kaç yaşında? Survivor Ezgi Hocaoğlu nereli, ne iş yapıyor?

    Sıradaki Haber