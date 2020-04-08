Askıda iyilik

Askıda ekmek projesinin, Türkiye’de çok eskilere dayanan bir uygulama olduğunu belirten Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, ücretsiz olarak günlük ekmeklerini fırınlardan temin edebilir. Dünya genelindeki salgın sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlarımıza katkınız olsun isterseniz fırınlara ekmek bırakabilirsiniz” dedi. l DHA