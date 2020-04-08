08.04.2020 - 00:02 |
Askıda iyilik
MANİSA’NIN Salihli ilçesindeki 40 fırın, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yönelik askıda ekmek uygulaması başlattı.
Askıda ekmek projesinin, Türkiye’de çok eskilere dayanan bir uygulama olduğunu belirten Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, ücretsiz olarak günlük ekmeklerini fırınlardan temin edebilir. Dünya genelindeki salgın sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlarımıza katkınız olsun isterseniz fırınlara ekmek bırakabilirsiniz” dedi. l DHA
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, kaza yerini izledi.