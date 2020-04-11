11.04.2020 - 00:04 |
ASKON, çalışanların yanında
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) İzmir Şubesi, torba kanun teklifinde yer alan, üç ay boyunca işçi çıkarılmamasını amaçlayan geçici istihdam güvencesini sonuna kadar desteklediklerini açıkladı.
Devletin, reel sektörü ayakta tutabilmek için işe devam kredi desteği, kısa çalışma ödeneği, vergi ve SGK ödemelerinin ötelenmesi, KGF oranının artırılması gibi uygulamalarını çok önemli bulduklarını belirten ASKON İzmir Şube Başkanı Başkanı Şerafettin Gücü, “İstihdamın korunabilmesi, hanelere aş ulaştırılabilmesi en hayati konulardan biri ve bu zor dönemde her daim çalışanların yanındayız” dedi.
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