ASKON, çalışanların yanında

Devletin, reel sektörü ayakta tutabilmek için işe devam kredi desteği, kısa çalışma ödeneği, vergi ve SGK ödemelerinin ötelenmesi, KGF oranının artırılması gibi uygulamalarını çok önemli bulduklarını belirten ASKON İzmir Şube Başkanı Başkanı Şerafettin Gücü, “İstihdamın korunabilmesi, hanelere aş ulaştırılabilmesi en hayati konulardan biri ve bu zor dönemde her daim çalışanların yanındayız” dedi.