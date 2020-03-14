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    HaberlerEge Haberleri ‘Asla pes etmek yok’
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    14.03.2020 - 00:00 |

    ‘Asla pes etmek yok’

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta lider Yılport Samsunspor’u 10 puan geriden takibini sürdüren Manisa Futbol Kulübü’nde Teknik Direktör Cihat Arslan, yarın deplasmanda karşılaşacakları Tarsus İdman Yurdu maçına iddalı hazırlandıklarını söyledi.

    ‘Asla pes etmek yok’

    Artık Play Off’a hazırlandıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, “Oyuncularımızı hem mental hem de fiziksel olarak üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Biz sonuç olarak bir üst lig hedefimize ulaşacağız. Rakibimiz de Play Off yarışında. Kazanan biz olmak istiyoruz” dedi.

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