‘Asla pes etmek yok’

Artık Play Off’a hazırlandıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, “Oyuncularımızı hem mental hem de fiziksel olarak üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Biz sonuç olarak bir üst lig hedefimize ulaşacağız. Rakibimiz de Play Off yarışında. Kazanan biz olmak istiyoruz” dedi.