14.03.2020 - 00:00 |
‘Asla pes etmek yok’
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta lider Yılport Samsunspor’u 10 puan geriden takibini sürdüren Manisa Futbol Kulübü’nde Teknik Direktör Cihat Arslan, yarın deplasmanda karşılaşacakları Tarsus İdman Yurdu maçına iddalı hazırlandıklarını söyledi.
Artık Play Off’a hazırlandıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, “Oyuncularımızı hem mental hem de fiziksel olarak üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Biz sonuç olarak bir üst lig hedefimize ulaşacağız. Rakibimiz de Play Off yarışında. Kazanan biz olmak istiyoruz” dedi.
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Ece Erken o görüntülerden sonra canlı yayında istifa etti!Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önceki gün Ece Erken'in olay görüntülerinin ardından beklenmedik gelişmeler yaşandı. Ece Erken canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. Ardından 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan ve bu konuyla ilgili konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, her şeyin kendi suçu olduğunu söyleyerek, Ece Erken'i savundu. Eşiyle boşanma kararından dönmediğini ve Ece Erken'le yaşadığı gönül ilişkisinin de kimseyi ilgilendirmediğini sözlerine ekledi. İşte canlı yayında yapılan o açıklamalar...