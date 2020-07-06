“Aslanlarıma güveniyorum, Süper Lig’e çıkacağız”

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, takımda 12 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasından dolayı morallerinin bozulduğunu ancak ayakta kalarak Süper Lig’e çıkacaklarını bildirdi. Vural, “Biz o kadar zor duruma düştük ki. Kimsenin suçu var mı, neden oldu? İnsanların aklına gelmeyecek şey yok. Kasıtlı yapıldığını mı söylesem diye düşünüyorum” dedi. “Demoralize olduk, buna rağmen ayakta kaldık” diyen tecrübeli hoca, “Bu takım çıkacak. Ben oyuncularıma güveniyorum. O aslanlara güveniyorum” dedi.

l İZMİR AA