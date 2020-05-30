BİST105.5200.15EURO7.570.41USD6.810.03ALTIN379.600.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Asma bahçesinde marka oluşacak’
    ABONE OL
    30.05.2020 - 00:06 |

    ‘Asma bahçesinde marka oluşacak’

    ‘Asma bahçesinde marka oluşacak’

    MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, antik dönemden bu yana üzüm ve şarap üretiminin yapıldığı Fethiye’nin Yeşilüzümlü Mahallesi’nde, bölgede kooperatifçiliği geliştirmek ve katma değeri yüksek olan şarap üretiminin artırılması için asma bahçesi kurdu. 17 dekarlık alan üzerinde 2 bin 560 üzüm fidanının yer aldığı proje çerçevesinde, Amerikan asma anacı dikimi yapıldı. Fidanlarının 1 yıllık gelişmelerinin ardından, 13 farklı yerel üzümün yanı sıra sofralık ve şaraplık olmak üzere belirlenecek olan çeşitlerde aşılamalar yapılarak üretime geçilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kurulacak olan kooperatifle yerel bir şarap markası oluşturarak üretilen üzümün katma değerini yükseltmek istediklerini söyledi. l CAVİT AKGÜN DHA

    Milliyet'te Haftanın Özeti (29 Mayıs 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Ayasofya’da Fetih Suresi okundu

    Son dakika! Ayasofya’da Fetih Suresi okundu

    Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

    Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

    Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

    Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

    Korkunç ölüm! Önünde ilerleyen iş makinesine çarptı!

    Korkunç ölüm! Önünde ilerleyen iş makinesine çarptı!

    Sıradaki Haber