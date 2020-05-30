‘Asma bahçesinde marka oluşacak’

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, antik dönemden bu yana üzüm ve şarap üretiminin yapıldığı Fethiye’nin Yeşilüzümlü Mahallesi’nde, bölgede kooperatifçiliği geliştirmek ve katma değeri yüksek olan şarap üretiminin artırılması için asma bahçesi kurdu. 17 dekarlık alan üzerinde 2 bin 560 üzüm fidanının yer aldığı proje çerçevesinde, Amerikan asma anacı dikimi yapıldı. Fidanlarının 1 yıllık gelişmelerinin ardından, 13 farklı yerel üzümün yanı sıra sofralık ve şaraplık olmak üzere belirlenecek olan çeşitlerde aşılamalar yapılarak üretime geçilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kurulacak olan kooperatifle yerel bir şarap markası oluşturarak üretilen üzümün katma değerini yükseltmek istediklerini söyledi. l CAVİT AKGÜN DHA