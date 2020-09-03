Aşure kazanları kaynadı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Güzelbahçe Şubesi’nin düzenlediği etkinlik, yoğun ilgi gördü. Deyişler eşliğinde, semah gösterileri sunuldu. Yas-ı Meltem ayında olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Kaynayan bu kazanda farklılıkları ortaya koyarak, birlik ve beraberlik içinde bir arada oluyoruz. El ele omuz omuza vererek mutlu bir gelecek kurmanın temellerini atıyoruz. İşte hoşgörü budur. Barış ancak bu şekilde sağlanır” dedi. Saruhanlı Belediyesi de, merkez cami önünde aşure hayrı yaptı. Başkan Zeki Bilgin, aşureleri vatandaşlara kendi elleriyle ikram etti. Bilgin, aşurenin birlik, beraberlik ve sevgiyi simgelediğini dile getirdi. Milas’taki aşure dağıtımı ise, yoğun ilgi gördü.



Huzur diledi



Vatandaşlarla konuşan Başkan Muhammet Tokat, “Muharrem ayı, tüm insanlığa ve ülkemize barış, huzur ve mutluluk getirsin” diye konuştu.