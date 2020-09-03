BİST1.084-0.12EURO8.73-0.26USD7.38-0.02ALTIN462.13-0.97
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Aşure kazanları kaynadı
    ABONE OL
    03.09.2020 - 00:02 |

    Aşure kazanları kaynadı

    Güzelbahçe, Saruhanlı ve Milas belediyeleri, ‘Muharrem Ayı’ dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

    Aşure kazanları kaynadı

    Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Güzelbahçe Şubesi’nin düzenlediği etkinlik, yoğun ilgi gördü. Deyişler eşliğinde, semah gösterileri sunuldu. Yas-ı Meltem ayında olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Kaynayan bu kazanda farklılıkları ortaya koyarak, birlik ve beraberlik içinde bir arada oluyoruz. El ele omuz omuza vererek mutlu bir gelecek kurmanın temellerini atıyoruz. İşte hoşgörü budur. Barış ancak bu şekilde sağlanır” dedi. Saruhanlı Belediyesi de, merkez cami önünde aşure hayrı yaptı. Başkan Zeki Bilgin, aşureleri vatandaşlara kendi elleriyle ikram etti. Bilgin, aşurenin birlik, beraberlik ve sevgiyi simgelediğini dile getirdi. Milas’taki aşure dağıtımı ise, yoğun ilgi gördü.

    Huzur     diledi

    Vatandaşlarla konuşan Başkan Muhammet Tokat, “Muharrem ayı, tüm insanlığa ve ülkemize barış, huzur ve mutluluk getirsin” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla öğren - Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

    2 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla öğren - Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    Bolu'da orman yangını! Ekipler oraya koştu

    Bolu'da orman yangını! Ekipler oraya koştu

    Sıradaki Haber