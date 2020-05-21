BİST102.1580.17EURO7.460.79USD6.790.34ALTIN381.670.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 'Atatürk gençliği her zaman hazır'
    ABONE OL
    21.05.2020 - 00:00 |

    'Atatürk gençliği her zaman hazır'

    Türkiye’nin tüm kentlerinde olduğu gibi, İzmir’de de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı statlarda İstiklal Marşı okunarak kutlandı. Göztepe’nin bu sezon açılışını yaptığı Gürsel Aksel Stadı’ndaki organizasyona İzmir’in olimpik sporcuları katıldı. 7 branştan 26 sporcunun yer aldığı etkinlikte İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu, “Nice 101 yıllarımız olsun” dedi

    'Atatürk gençliği her zaman hazır'

    Salgın sebebiyle Türkiye’nin tüm kentlerinde tedbirli olarak stadyumlarda kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde İzmir, Göztepe’nin yeni evi Gürsel Aksel Stadı ile dahil oldu. 7 branştan 26 sporcunun katıldığı kutlamalarda saatler 19.19’u gösterdiğinde İstiklal Marşı hep bir ağızdan coşkuyla okundu. Sporcular sahanın ortasında dev Türk bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posterini açtı. İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı, “Bayramımızın 101. yılını kutluyoruz. Daha nice 101 yıllar olmasını temenni ediyorum. Bu malum süreçten dolayı bayramımızı eskisi gibi meydanlarda kutlayamıyoruz ama internet ortamında genç kardeşlerimizin satranç yarışmaları, karate yarışmaları gibi her türlü sportif faaliyetleri devam ediyor. Atatürk’ün gençleri her zaman hazır” dedi.

    ‘Coşkuyla kutlayacağız’

    Olimpiyatlara ikinci kez kota alan milli sporcumuz Ferhat Arıcan, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Göztepe benim kulübüm. Göztepe Stadı’nda İstiklal Marşı’nı okumak büyük bir gurur” yorumunu yaptı. Olimpiyatlara giden ilk erkek cimnastikçi olan Ferhat, “Olimpiyatlar 2020 temmuz ayında yapılsaydı ben madalyaya hazırdım. 2021 yılında daha güçlü bir şekilde daha büyük bir aday olacağım” diye konuştu. Dünya ikincisi milli cimnastikçi Ahmet Önder ise, “Biz sporcular ve Türk gençleri olarak her daim hazırız. Tüm Türkiye’nin ve tüm gençlerin bayramını kutluyorum” dedi.

    ‘Tüylerim diken diken’

    Ülkemize ilk dünya şampiyonluğunu getiren cimnastikçi İbrahim Çolak, “Bu bayram gençlerin bayramı, bizim bayramımız. Atatürk bu bayramı bizlere hediye etti. Biz de hediye edilen bayramı en güzel şekilde, layıkıyla yaşamaya çalıştık. Ne zaman bu ortamı yaşasam tüylerim diken diken oluyor” dedi. konuştu.

    'Çok gururluyuz’

    Kariyerinde ilk kez olimpiyat kotası alan milli yüzücü Emre Sakçı, “Bugünlerde birlik ve dayanışmaya çok ihtiyacımız var. Normalleşme süreci başladı. Eskisi gibi olmasa da umarım bugünler de normalleşmenin ilk adımları olur. Tokyo’da madalya için elimden gelenin en iyisini yapacağımın sözünü verebilirim” dedi.

    İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptıİzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. İzmir Müftülüğü konu ile açıklama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    987. hafta Şans Topu sonucu hızlı sorgulama sayfası! - 20 Mayıs Şans Topu canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 5+1 bilen çıktı mı? Büyük ikramiye...

    987. hafta Şans Topu sonucu hızlı sorgulama sayfası! - 20 Mayıs Şans Topu canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 5+1 bilen çıktı mı? Büyük ikramiye...

    Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

    Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

    Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

    Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

    1324. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı! - 20 Mayıs Sayısal Loto CANLI çekiliş sonuçları yayımlandı - 6 bilen çıktı mı, büyük ikramiye...

    1324. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı! - 20 Mayıs Sayısal Loto CANLI çekiliş sonuçları yayımlandı - 6 bilen çıktı mı, büyük ikramiye...

    Sıradaki Haber