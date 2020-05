'Atatürk gençliği her zaman hazır'

Salgın sebebiyle Türkiye’nin tüm kentlerinde tedbirli olarak stadyumlarda kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde İzmir, Göztepe’nin yeni evi Gürsel Aksel Stadı ile dahil oldu. 7 branştan 26 sporcunun katıldığı kutlamalarda saatler 19.19’u gösterdiğinde İstiklal Marşı hep bir ağızdan coşkuyla okundu. Sporcular sahanın ortasında dev Türk bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posterini açtı. İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı, “Bayramımızın 101. yılını kutluyoruz. Daha nice 101 yıllar olmasını temenni ediyorum. Bu malum süreçten dolayı bayramımızı eskisi gibi meydanlarda kutlayamıyoruz ama internet ortamında genç kardeşlerimizin satranç yarışmaları, karate yarışmaları gibi her türlü sportif faaliyetleri devam ediyor. Atatürk’ün gençleri her zaman hazır” dedi.



‘Coşkuyla kutlayacağız’



Olimpiyatlara ikinci kez kota alan milli sporcumuz Ferhat Arıcan, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Göztepe benim kulübüm. Göztepe Stadı’nda İstiklal Marşı’nı okumak büyük bir gurur” yorumunu yaptı. Olimpiyatlara giden ilk erkek cimnastikçi olan Ferhat, “Olimpiyatlar 2020 temmuz ayında yapılsaydı ben madalyaya hazırdım. 2021 yılında daha güçlü bir şekilde daha büyük bir aday olacağım” diye konuştu. Dünya ikincisi milli cimnastikçi Ahmet Önder ise, “Biz sporcular ve Türk gençleri olarak her daim hazırız. Tüm Türkiye’nin ve tüm gençlerin bayramını kutluyorum” dedi.



‘Tüylerim diken diken’



Ülkemize ilk dünya şampiyonluğunu getiren cimnastikçi İbrahim Çolak, “Bu bayram gençlerin bayramı, bizim bayramımız. Atatürk bu bayramı bizlere hediye etti. Biz de hediye edilen bayramı en güzel şekilde, layıkıyla yaşamaya çalıştık. Ne zaman bu ortamı yaşasam tüylerim diken diken oluyor” dedi. konuştu.



'Çok gururluyuz’



Kariyerinde ilk kez olimpiyat kotası alan milli yüzücü Emre Sakçı, “Bugünlerde birlik ve dayanışmaya çok ihtiyacımız var. Normalleşme süreci başladı. Eskisi gibi olmasa da umarım bugünler de normalleşmenin ilk adımları olur. Tokyo’da madalya için elimden gelenin en iyisini yapacağımın sözünü verebilirim” dedi.