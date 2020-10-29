Atatürk ile yanyana

Ulu Önder Atatürk’ün bankta oturan heykeli, Bodrum Belediye Meydanı’nda sergilenmeye başladı. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan eser ilgi odağı oldu.

Başkan Ahmet Aras’ın girişimiyle heykeli hayata geçiren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Esra Sağlık ve ekip arkadaşı Doç. Dr. Orhan Tekin, Atatürk’ün 50’li yaşlarına ait olan bir fotoğrafından esinlendi.