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    29.10.2020 - 00:03 |

    Atatürk ile yanyana

    Bodrum Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla vatandaşlara bir sürpriz hazırladı.

    Atatürk ile yanyana

    Ulu Önder Atatürk’ün bankta oturan heykeli, Bodrum Belediye Meydanı’nda sergilenmeye başladı. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan eser ilgi odağı oldu.
    Başkan Ahmet Aras’ın girişimiyle heykeli hayata geçiren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Esra Sağlık ve ekip arkadaşı Doç. Dr. Orhan Tekin, Atatürk’ün 50’li yaşlarına ait olan bir fotoğrafından esinlendi.

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