Atatürk İzmir ile buluştu!

İzmir’in işgalden kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü birbirinden farklı etkinliklerle kutlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hava kararınca lazer ışık ve hologram gösterisiyle unutulmaz dakikalar yaşattı. Gündoğdu Meydanı’nda Körfez vapurundan yapılan lazer ışık gösterisine marşlar eşlik etti, izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Hologram teknolojisiyle eş zamanlı olarak Gündoğdu Meydanı, Karşıyaka ve Karantina’da yapılan gösteride 26 Ağustos Büyük Taarruz, 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi ve Atatürk’e ait görüntüler İzmirlilerin ortak hafızasını yeniden canlandırdı.



Buca’da Yaşar konseri



Buca Belediyesi de gündüz düzenlediği renkli araç konvoyunun ardından, Türk pop müziği sanatçısı Yaşar’ı konuk etti. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal medyadan canlı yayınlanan konser yoğun ilgi gördü. Konserin ardından Başkan Erhan Kılıç, Yaşar’a Buca’nın sembolü üzüm plaketi ve çiçek takdim etti. Kurtuluşun 98. yıldönümü, Karabağlar’da da coşkuyla kutlandı. Atatürk ve Türk bayraklarıyla, kırmızı beyaz balonlarla donatılmış araçlar ilçe sokaklarını turladı. Konvoy, vatandaşın sevgi gösterileri ve alkışlarla karşılandı. Fahrettin Altay Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona eren etkinlikte konuşan Başkan Muhittin Selvitopu, “Bu onur ve gururu bizlere yaşatan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.



Karşıyaka’da gurur

Karşıyaka Belediyesi ise, ilçeye ilk sancağı diken Bombacı Ali Çavuş’un heykelinin önünde Karşıyaka Belediyesi, 1881 Derneği ve 1881 Topluluğu iş birliğiyle duygu dolu bir anma töreni gerçekleştirdi.

Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’na karanfiller bırakıp heykel önüne gelen motosikletlilerle buluşan Atatürk sevdalıları, ellerinde Türk Bayraklarıyla, belediye Bandosu eşliğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Programa, Bombacı Ali Çavuş’un kızı Müşerref Sancak ve torunu Devrim Çağlayanırmak da katıldı. Başkan Dr. Cemil Tugay, Çağlayanırmak’a dedesinin illüstrasyon tekniğiyle hazırlanmış tablosunu hediye etti. Tugay, “Bu kahraman neslin devamı olarak Atatürk’ümüze ve Cumhuriyet’imize sonuna kadar sahip çıkmakta elbette kararlıyız” dedi.

Öte yandan, 9 Eylül etkinlikleri kapsamında Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gün süren Ayak Tenisi Turnuvası’nın da final maçı oynandı. İlk üçe giren takımların her birine madalya ile para ödülleri verildi.



Bayraklı’da paneller



Bayraklı’da sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan etkinlikler ise, İzmir’in kurtuluşunu konu alan panellerle devam etti. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde İzmir’in simge kent olduğunu belirten Başkan Serdar Sandal, “Atatürk ilkelerine, Cumhuriyetimize ve onun değerlerine sahip çıkmayı görev biliyoruz” diye konuştu.



Anadolu Ateşi ile kurtuluş coşkusu



İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Torbalı Belediyesi, düşman işgalinden kurtuluşun yıl dönümü için çok özel bir gösteriye imza attı. İlçenin kurtuluşu 7 Eylül’de bisiklet turuna imza atan Torbalı Belediyesi, Büyükşehir katkılarıyla, “Park Et Seyret” etkinlikleri kapsamında Anadolu Ateşi’ni ağırladı. Arabalardan izlenen gösteriye alkışlar yerine korna ve selektörlerle destek verildi. Gazeteci yazar Nebil Özgentürk’ün hazırladığı belgesel gösterimi geceye renk kattı. İlk kez düzenlenen etkinlik, vatandaştan tam not aldı.



Efeler Kemeraltı’nda



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 9 Eylül kutlamaları kapsamında Kemeraltı İkinci Beyler Sokağı’nda 65 yıldır düzenlenen Efe-Zeybek buluşmasına katıldı. Geleneksel tören efelerin zeybek gösterileriyle renklendi.