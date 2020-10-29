Atatürk’ün sesi yankılanacak

İzmir Valiliği, Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümünü, salgın tedbirleri kapsamında bir dizi etkinlikle kutluyor. Saat 10.00’da yapılacak Tebrikat Töreni, saat 20.00’deki Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Klasik Türk Müziği Topluluğu Konseri ile saat 21.00’deki Cumhuriyet Bayramı’na Özel Video Mapping, Lazer Işık ve Ses gösterisi etkinlikleri, Valiliğin sosyal medya hesaplarıdan canlı yayınlanacak.



İzmir Valiliği’nin Tarihi Hükümet Konağı binasında Video Haritalama yöntemi ile hazırlanan özel videoda, tarih yeniden canlanacak. Projeksiyon ile özel olarak hazırlanan animasyonlar binanın duvarlarına yansıtılırken Atatürk’ün 10. Yıl Söylev’i, kendi sesi ile İzmir’den tüm dünyaya duyurulacak.



Coşku azalmayacak



Bu yıl Cumhuriyet sevincini online olarak vatandaşla paylaşacaklarını belirten Vali Yavuz Selim Köşger, “Ortak duyguları ve heyecanımızı bu yıl böyle ifade edeceğiz. 29 Ekim’i sonsuza denk aynı coşkuyla kutlayacağız” dedi.



Çanakkale’de çelenk töreni



ÇANAKKALEde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldığı tören; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi. l DHA