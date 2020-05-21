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    HaberlerEge Haberleri Atatürk’ün sevdiği şarkılar yankılandı
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    21.05.2020 - 00:03 |

    Atatürk’ün sevdiği şarkılar yankılandı

    19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılı nedeniyle Menderes Belediyesi tarafından tüm ilçe genelinde belediye araçlarıyla tur yapıldı, bayrama özel olarak hazırlanan araç üzerinden konser düzenlendi.

    Atatürk’ün sevdiği şarkılar yankılandı

    Etkinlik kapsamında 1900 Bandosu Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Saatler 19.19’u gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Başkan Mustafa Kayalar, “101 yıldır olduğu gibi bu yılda aynı inançla Cumhuriyet ve bağımsızlık coşkumuzu yaşıyoruz” diye konuştu.

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