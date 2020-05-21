Atatürk’ün sevdiği şarkılar yankılandı

Etkinlik kapsamında 1900 Bandosu Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Saatler 19.19’u gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Başkan Mustafa Kayalar, “101 yıldır olduğu gibi bu yılda aynı inançla Cumhuriyet ve bağımsızlık coşkumuzu yaşıyoruz” diye konuştu.