“Ateşdağlı’ya güvenimiz tam”

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in iki yıldır başantrenörlük görevini başarıyla üstlenen Şahin Ateşdağlı ile 1 yıllık daha sözleşme imzalandığını belirten Başkan Deveciler, “Yönetim olarak antrenör Ateşdağlı’nın performansından memnunuz. Asbaşkanlarımız Gökhan Gökşin, Veli Tefenlili ve Ali Yaman’ın da katılımıyla devam kararı aldık. Yeni başarılar için 1 yıl daha beraberiz” dedi.