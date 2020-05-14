14.05.2020 - 00:00 |
“Ateşdağlı’ya güvenimiz tam”
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in iki yıldır başantrenörlük görevini başarıyla üstlenen Şahin Ateşdağlı ile 1 yıllık daha sözleşme imzalandığını belirten Başkan Deveciler, “Yönetim olarak antrenör Ateşdağlı’nın performansından memnunuz. Asbaşkanlarımız Gökhan Gökşin, Veli Tefenlili ve Ali Yaman’ın da katılımıyla devam kararı aldık. Yeni başarılar için 1 yıl daha beraberiz” dedi.
İzmir’de pompalı tüfek dehşetiİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 3 kişi yaralandı.