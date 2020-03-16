Atık Bank’la geri dönüşüm

Konak Belediyesi’nin Mensan Geri Dönüşüm işbirliğiyle, ilçede pilot bölge olarak seçilen 5 ayrı mahallede kurduğu atık toplama üniteleri hizmete açıldı.

‘Atık Bank’ olarak adlandırılan üniteleri, düzenlediği basın toplantısında Konaklıların hizmetine sunan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çevreye duyarlılığın bir belediyenin en büyük sorumluluklarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Konak Belediyesi’nde de bu bilinçle hareket ediyoruz. Daha önce evlerde biriken ilaçları çöpe atılmadan toplayarak imha etmek ve elektronik atıkların geri dönüşüme kazandırmak için iki ayrı çalışma başlatmıştık. Bu iki projemizi başarıyla sürdürüyoruz. Ve şimdi Konak için büyük bir adım daha attık: İzmir’de geri dönüşümde bir ilk olan projemizi hayata geçirerek Konak’ta ‘Atık Bank’ dönemi başlattık” diye konuştu. Kentte geri dönüşümde yeni bir dönemi başlatan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Proje için en çok Konaklı kadın hemşehrilerime güveniyorum” dedi.

Sistem, Konaklılara İzmir Doğa Kart’ı da getiriyor. Vatandaş Atık Bank’a ilk kez gittiğinde, adına İzmir Doğa Kart tanımlanacak. Verilen atıkların karşılığında kartlara para puan yüklenecek.

Her kartta bir barkod numarası ve QR kodu olacak. Kişi cep telefonundan ya da Atık Bank’lara giderek ne kadar para puan yüklendiğini görebilecek.