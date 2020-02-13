Atık ekonomisi daha da büyüyor

Bodrum Belediyesi, Muğla’nın ilk ve tek 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni daha aktif hale getirmek amacıyla çalışmalarına hız verdi. Bodrum’da plastik, cam, kağıt ve metal ambalaj atıklarından ekonomik kazanım sağlamayı ve aynı zamanda çevre kirliliğini önlemeyi hedefleyen belediye, kentin atık ekonomisini her geçen gün daha da büyütüyor. Belediye, 2019 yılı içinde kağıt, plastik, cam ve metal olmak üzere toplam 7 bin 172 ton ambalaj atığının geri dönüştürülmesine öncülük etti.