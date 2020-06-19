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    HaberlerEge Haberleri Atık ilaçlar, artık geri dönüşüme gidiyor
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    19.06.2020 - 00:01 |

    Atık ilaçlar, artık geri dönüşüme gidiyor

    Atık yönetimi konusundaki çalışmalarını yoğunlaştıran Karşıyaka Belediyesi, tarihi geçmiş ilaçların çöpe karışmadan imha edilmesini sağlamak üzere yeni bir uygulama başlattı.

    Atık ilaçlar, artık geri dönüşüme gidiyor

    İlçe genelindeki 26 aile hekimliği merkezine atık ilaç kutuları bırakıldı. Bu kutularda toplanacak ilaçların, mevzuata uygun şekilde bertarafının sağlanacağı belirten Başkan Cemil Tugay, “Toprağa ve yeraltı sularına karışan bu atıklar, yediğimiz besinler ve içtiğimiz sularla bize tehlike olarak geri dönüyor. Karşıyakalıların gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz” dedi.

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