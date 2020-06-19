Atık ilaçlar, artık geri dönüşüme gidiyor

İlçe genelindeki 26 aile hekimliği merkezine atık ilaç kutuları bırakıldı. Bu kutularda toplanacak ilaçların, mevzuata uygun şekilde bertarafının sağlanacağı belirten Başkan Cemil Tugay, “Toprağa ve yeraltı sularına karışan bu atıklar, yediğimiz besinler ve içtiğimiz sularla bize tehlike olarak geri dönüyor. Karşıyakalıların gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz” dedi.