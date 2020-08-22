Atıklarınız merkeze

Atık yağ toplama kampanyası, okullarda çevre temizliği ve geri dönüşüm eğitimileri gibi çalışmalarının ardından, Plastik Atıksız Şehirler Ağı’na da katılan Çeşme’de, çevre dostu yeni bir uygulama başladı. Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak amacıyla çalışan Çeşme Belediyesi, ilçede bir ilke imza atıp kentin çeşitli noktalarına Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirdi.

Çağrı yaptı

‘Sıfır Atık’ hedefine bir adım daha yaklaştıklarını belirten Başkan Ekrem Oran, “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyemiz altında çevre temizliği konusunda birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Daha güzel, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Çeşme için; yağ, pil, elektronik, kağıt, plastik, metal, cam ve maske eldiven gibi tıbbi atıkların merkezlerimize getirilmesini, vatandaşın “Temiz bir gelecek” hedefimize desteğini bekliyoruz” dedi.

Merkezler; Çeşme Merkez Adliye Kavşağı, Alaçatı Ek Hizmet Binası önü, Ilıca Otogar karşısı ve Dalyan Uygulama Oteli karşısına yerleştirildi.