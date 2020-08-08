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    HaberlerEge Haberleri Atıktan gübre
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    08.08.2020 - 00:01 |

    Atıktan gübre

    Bornova Belediyesi, Kaymakamlık ve Ege Üniversitesi arasında şubat ayında ‘Atıklar Dönüşüyor, Toprak Zenginleşiyor Projesi’ kapsamında kurulması planlanan, atıkları gübreye dönüştürecek ‘Kompost Gübre Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

    Atıktan gübre

    Başkan Yardımcıları Barbaros Taşer ve Orhan Şaylan ile İlçe Tarım Müdürü Ruhşan Özdemir Çifçi, gübre üretim üssüne dönüşecek altı dönümlük alanı gezdi.

    Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Atıkları dönüştürüp gübre haline getirerek tekrardan köylüye ulaştıracağız. Doğal üretimi özendirmek amacıyla yapacağımız bu çalışmayla çevrenin korunmasına da katkı sağlayacağız” dedi. Kompostlama, biyolojik arıtma tesisi çamuru, yaprak, kağıt ve yiyecek atıkları gibi organik maddelerin mikroorganizmalar vasıtasıyla kompost adı verilen toprağımsı bir yapıya dönüştürüldüğü biyolojik bir işlemdir. Elde edilen gübre toprağa bitkilerin gelişmesi için gerekli besin maddesini ve toprağın yapısal düzenini sağlar.

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