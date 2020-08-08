Atıktan gübre

Başkan Yardımcıları Barbaros Taşer ve Orhan Şaylan ile İlçe Tarım Müdürü Ruhşan Özdemir Çifçi, gübre üretim üssüne dönüşecek altı dönümlük alanı gezdi.



Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Atıkları dönüştürüp gübre haline getirerek tekrardan köylüye ulaştıracağız. Doğal üretimi özendirmek amacıyla yapacağımız bu çalışmayla çevrenin korunmasına da katkı sağlayacağız” dedi. Kompostlama, biyolojik arıtma tesisi çamuru, yaprak, kağıt ve yiyecek atıkları gibi organik maddelerin mikroorganizmalar vasıtasıyla kompost adı verilen toprağımsı bir yapıya dönüştürüldüğü biyolojik bir işlemdir. Elde edilen gübre toprağa bitkilerin gelişmesi için gerekli besin maddesini ve toprağın yapısal düzenini sağlar.