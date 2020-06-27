Atik’ten barınağa tam not

DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediyesi’nin Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Evinde iki köpeğinin olduğunu, kedi de sahiplenmek istediğini belirten Atik, tesisteki kedi ve köpek pansiyonları, gezi alanları, ameliyathaneler ve poliklinik servisleri ile Denizli horoz evlerini inceledi. Denizli horozu ile poz veren Vali Atik, tedavi gören sokak hayvanlarıyla da yakından ilgilendi.

Denizli’ye bu tesisi kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür eden Atik, “Buranın Ege Bölgesi’nin en büyük hayvan bakım merkezi olduğunu öğrendim. Belediyemiz, sadece insana değil canlı olan her varlığa hizmet ediyor” diye konuştu. -RAMAZAN ÇETİN DHA