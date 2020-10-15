‘Atıl durumdan kurtarılacak’

Burhaniye AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ile Burhaniye MHP İlçe Başkanı Murat Kurt, yönetimi ağaçları kesmekle suçladı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Rasim Yedikardeşler çamlığında ağaç katliamı yapılıyor denilerek kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini söyledi. Deveciler, “Bu alanda kadın ticareti, ot ticareti ve madde kullanımı ve satışı yapıldığına dair emniyet ve belediyemize birçok şikayet geldi. Burası, kötü halinden kurtarılarak parka dönüştürülecek. Alanın bitişiğindeki tanımsız olarak boş görünen arsanın tapusu çıkarılacak. Buraya 76 çam ağacı dikeceğiz. Kafe, pastane gibi işyerlerini kazandıracağız” dedi.