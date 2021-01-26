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    HaberlerEge Haberleri Atlarını yazdı
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    26.01.2021 - 00:03 |

    Atlarını yazdı

    İstanbul’dan Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine yerleşen Emin Mahir Başdoğan (63), 8 atıyla birlikte sürdürdüğü hayatını yazdığı iki kitapta anlattı.

    Atlarını yazdı

    Başdoğan, “Hayatın her alanında olduğu gibi atçılıkta da zorluklar vardır. Bir insanı attan korkutmak dünyanın en kolay işidir. Bir insanı, ata sevdirmekte maharettir, hocalıktır, teşviktir. Atın, kolay olmadığını kitabımda anlattım. Ancak atla bir hayat düşünüyorsanız sıkıntılarla uğraşabilecek iseniz gönül rızasıyla yapılacak bir iştir” dedi.

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