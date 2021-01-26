Atlarını yazdı

Başdoğan, “Hayatın her alanında olduğu gibi atçılıkta da zorluklar vardır. Bir insanı attan korkutmak dünyanın en kolay işidir. Bir insanı, ata sevdirmekte maharettir, hocalıktır, teşviktir. Atın, kolay olmadığını kitabımda anlattım. Ancak atla bir hayat düşünüyorsanız sıkıntılarla uğraşabilecek iseniz gönül rızasıyla yapılacak bir iştir” dedi.