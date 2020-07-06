Atlı devriyeler plajlara indi

Yaya devriye, Yunus, Martı ve köpekli polislerin sürekli denetim yaptığı plajlarda, 1 Temmuz itibarıyla atlı birlikler de sahaya indi. Kumsallarda 2 ve 4’erli ekipler olarak denetim yapıp devriye gezen atlı birlikler, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçip olaylara da anında müdahale ediyor. Atlı birlikler, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılanıyor. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Alan, “Halkın yoğun olduğu, aracın girmediği yerlerde yazın güvenlik hizmeti vereceğiz. Sosyal mesafe, maske gibi konularda da gerekli ikazları yapıyoruz. Çeşitli asayiş olaylarında atlı devriyelerimiz İzmir’imize güvenlik hizmeti vermeye devam edecek” dedi. Köpekli birliklerin de aynı şekilde devriye görevi yaptığını bildiren Alan, Yunus ve Martı polis ekiplerinin de turistik bölgelerde asayiş hizmeti verdiğini sözlerine ekledi.