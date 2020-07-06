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    HaberlerEge Haberleri Atlı devriyeler plajlara indi
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    06.07.2020 - 00:02 |

    Atlı devriyeler plajlara indi

    Yaz aylarıyla birlikte hareketliliğin arttığı plajlarda ek tedbirler alan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, güvenlik önlemlerini artırdı.

    Atlı devriyeler plajlara indi

    Yaya devriye, Yunus, Martı ve köpekli polislerin sürekli denetim yaptığı plajlarda, 1 Temmuz itibarıyla atlı birlikler de sahaya indi. Kumsallarda 2 ve 4’erli ekipler olarak denetim yapıp devriye gezen atlı birlikler, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçip olaylara da anında müdahale ediyor. Atlı birlikler, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılanıyor. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Alan, “Halkın yoğun olduğu, aracın girmediği yerlerde yazın güvenlik hizmeti vereceğiz. Sosyal mesafe, maske gibi konularda da gerekli ikazları yapıyoruz. Çeşitli asayiş olaylarında atlı devriyelerimiz İzmir’imize güvenlik hizmeti vermeye devam edecek” dedi. Köpekli birliklerin de aynı şekilde devriye görevi yaptığını bildiren Alan, Yunus ve Martı polis ekiplerinin de turistik bölgelerde asayiş hizmeti verdiğini sözlerine ekledi.

    Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.
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