Atli jandarmalar huzurun güvencesi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı At ve Köpek Eğitim Merkezi’nde eğitilen Fulya, Pamir ve Aybüke isimli atlar ile binicilerinden oluşan atlı jandarma timi, sahiller ve ören yerlerinde devriye görevi yapıyor. Tim, sahip oldukları hareket kabiliyeti sayesinde kapkaç, hırsızlık gibi olaylarlara anında müdahale ediyor. Atlara devriye sırasında vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle çocukların sevdiği, fotoğraf çektirdiği atlar, jandarma ile vatandaş arasında dostluk köprüsünün kurulmasına vesile oluyor.

Atlı jandarmalar yaz süresince 63 önleyici kolluk devriyesinde 471 kişiyi sorguladı, 273 vatandaşa yardımcı oldu ve 10 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle işlem yaptı. -İZMİR AA