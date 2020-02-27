Avrupalı gençlerle proje geliştirecekler

Buna göre, Avrupa Dayanışma Programı çerçevesinde farklı ülkelerden gelecek gençler belediye bünyesindeki sosyal ve kültürel etkinliklere katılacak, Bayraklılı gençlerle ortak proje hazırlayacak. Protokole imza atan Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’da çocuk ve gençlik meclisleri kuracağız. Burada çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerini duymak istiyoruz. İkinci aşamada bu meclislere İzmir ve Türkiye genelinden çocuklarımızı çağıracağız. 4. yılın sonunda da çeşitli ülkelerden çağırdığımız gençler ve çocuklarımızın katılacağı bir parlamento oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.