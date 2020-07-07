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    HaberlerEge Haberleri AY IŞIĞI SOHBETLERİ BAŞLADI
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    07.07.2020 - 07:00 |

    AY IŞIĞI SOHBETLERİ BAŞLADI

    Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, salgın sonrası ilk kez bir kültür-sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı.

    AY IŞIĞI SOHBETLERİ BAŞLADI

    Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, salgın sonrası ilk kez bir kültür-sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Ses sanatçısı Mehtap Meral’in şarkılarıyla renk kattığı ‘Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik’ adlı etkinlikler dizisinin ilk konuğu Ünlü Şair Şükrü Erbaş oldu.
    Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) işbirliğinde organize edilen etkinliğe çok sayıda sanatseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve KUSAV Başkanı Levent Köylü katıldı.

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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