AY IŞIĞI SOHBETLERİ BAŞLADI

Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, salgın sonrası ilk kez bir kültür-sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Ses sanatçısı Mehtap Meral’in şarkılarıyla renk kattığı ‘Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik’ adlı etkinlikler dizisinin ilk konuğu Ünlü Şair Şükrü Erbaş oldu.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) işbirliğinde organize edilen etkinliğe çok sayıda sanatseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve KUSAV Başkanı Levent Köylü katıldı.