Aya Triada’ya onay geldi

Belediye Başkanı Mesut Ergin, 174 yıl önce kilise olarak inşa edilen, mübadele sonrası camiye çevrilen, bir dönem tütün deposu olarak kullanılan tarihi klisenin restorasyon projesinin Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylandığını söyledi. Başkan Ergin, yapının müze olarak hizmet vereceğini ifade etti, “Kent turizmi çok büyük bir değer daha kazandı” şeklinde konuştu.