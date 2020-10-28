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    HaberlerEge Haberleri Aya Triada’ya onay geldi
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    28.10.2020 - 00:03 |

    Aya Triada’ya onay geldi

    Ayvalık Belediyesi, Aya Triada Kilisesi’nin kent turizmi ve kültürel yaşamına kazandırılması için sürdürdüğü çalışmaların sonuna geldi.

    Aya Triada’ya onay geldi

    Belediye Başkanı Mesut Ergin, 174 yıl önce kilise olarak inşa edilen, mübadele sonrası camiye çevrilen, bir dönem tütün deposu olarak kullanılan tarihi klisenin restorasyon projesinin Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylandığını söyledi. Başkan Ergin, yapının müze olarak hizmet vereceğini ifade etti, “Kent turizmi çok büyük bir değer daha kazandı” şeklinde konuştu.

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