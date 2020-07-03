‘Ayağımız yere sağlam basıyor’

Konak Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısı gerçekleşti. Başkan Abdül Batur’un yönettiği oturumda, belediyenin 2019 mali yılı kesin hesap cetveli onaylandı. Batur, hiçbir harcamanın boşa gitmediğini belirtti, “Bizim ayaklarımız yere sağlam basıyor, kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Başkan Batur, tarihi İkiçeşmelik çeşmelerine bitişik kaçak yapıların yıkımına başlandığını söyledi. Silahhane binası ve Kıllıoğlu Hamamı restorasyon projesi ihalelerinin de tamamlandığını aktardı. Batur, Dario Moreno Sokağı’ndaki belediyeye ait tarihi binanın da 7/24 açık olacak bir kütüphaneye dönüşeceğini söyledi. Konak Belediyesi ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı arasında yapılan “Türkiye’de yaşayan mülteci ve yereldeki dar gelirli kadınları güçlendirme projesi” ile ilgili protokol, Hukuk, İnsan Hakları ve Emek ile Avrupa Birliği komisyonlarına havale edildi.