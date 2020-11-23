Ayda Bebek Pınar KSK’ye şans getirdi

30 Ekim günü Seferihisar açıklarında 6.6’lık depremde yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan ve tüm Türkiye’ye umut olan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, ING Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Pınar Karşıyaka’nın HDI Sigorta Afyon Belediyesi’ni konuk ettiği maçı tribünden izledi. Babası Uğur Gezgin ve abisi Atakan Gezgin ile birlikte karşılaşmayı takip eden mucize bebek Ayda ve ailesiyle kulüp görevlileri yakından ilgilendi. Geçtiğimiz hafta Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, aileyi ziyaret ederek forma ve atkı hediye etmişti.

‘Zor günlerden geçiyoruz’

HDI Sigorta Afyon Belediyesi karşılaşmasında 96-82’lik galibiyet alarak parkeye galibiyetle dönen Pınar Karşıyaka’da Başantrenör Ufuk Sarıca, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece Basket maçlarının ertelendiğini hatırlatan Sarıca, takım olarak çok zor günler yaşadıklarını belirtti. İdman yapamadıklarının altını çizen Sarıca, “Öncelikle sağlıklı bir şekilde maçı bitirebildiğimiz için mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Zor günlerden geçiyoruz. Son iki haftadır 7-8 oyuncumuz antrenman yapamıyor ve iki antrenman ile bu maça çıktık. Kazanmak önemli ama kaybetsek de aynı şeyi söyleyecektim, sonuçtan bağımsız olarak sporcuların sağlığı her şeyden önemli. Maçın geneline bakarsak sık sık oyuncu değiştirerek oynamaya çalıştık çünkü sıkıntılı olan oyuncularımız var, testleri negatif çıkmış olsa da semptom gösteren oyuncularımız var. Dolayısıyla sahanın içinde belli bir süreden sonra yorulmaları artıyor. Karşımızda önemli bir rakip vardı. Çok iyi maçlar çıkarıyorlar çok da ters bir takımlar. Bizim için bu dönemde alınabilecek çok değerli bir galibiyet oldu. Takımımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.