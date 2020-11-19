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    HaberlerEge Haberleri Aydem, AKUT’un yanında
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    19.11.2020 - 00:01 |

    Aydem, AKUT’un yanında

    AYDEM Perakende, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile birlikte hem çalışanlarına hem de müşterilerine afet bilgilendirme semineri düzenledi.

    Aydem, AKUT’un yanında

    12-13 Kasım’da AKUT İstanbul ve İzmir ekiplerinin sunumuyla gerçekleştirilen deprem bilinçlendirme seminerleri, Aydem’in özel bir platformundan yayınlandı. Deprem öncesi, sırası ve sonrasında dikkat edilmesi ve yapılması gereken konular hakkında bilgi edinen katılımcılar, merak ettikleri soruları AKUT ekiplerine yöneltme fırsatı buldu. AKUT’un enerji sponsoru olan Aydem Perakende, 30 Ekim’de yaşanan İzmir depreminin ardından harekete geçti, bölgede ihtiyaç duyulan malzemelerin tedariklerini sağladı. AKUT İzmir Takım Lideri Ramazan Ergut, derneğe verilen destek için Aydem Perakende ekibine teşekkür ziyaretinde bulundu, teşekkür plaketini Aydem adına Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna aldı.

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