Aydın Büyükşehir bandosundan jest

Aydın Büyükşehir Belediye Bandosu, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla Kuşadası’nda 23 Nisan programı yaptı. Ada’ya, özel araçla gelen bando, tüm cadde ve sokakları dolaştı. Başkan Ömer Günel, güç birliğinin ve dayanışmanın her alanda sürdüğüne dikkat çekti, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu, bu anlamlı günde Kuşadası’nı, bizleri yalnız bırakmadı. Bandomuz, Kuşadası’na güçlü bir moral kaynağı oldu” dedi.