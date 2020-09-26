Aydın Kestanesi’ne AB coğrafi işareti

“Aydın Kestanesi artık tüm dünya tarafından bilenecek ve uluslararası pazarda yerini alacak” diyen Borsa Başkanı Fevzi Çondur, “Kestanemizin kalitesi ve buna bağlı olarak fiyatı da artacak. Ülkemize ve Aydın’a hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu da sosyal medyadan tebriklerini iletti, “Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri ve Malatya Kayısısı’ndan sonra Aydın Kestanesi de Avrupa Birliği’nde coğrafi işaretimiz olarak tescil edildi. Aydın Kestanesi’ne sahip çıkan Aydın Ticaret Borsası’nı yürekten tebrik ediyorum” dedi.