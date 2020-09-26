BİST1.1240.41EURO8.920.26USD7.660.46ALTIN458.850.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Aydın Kestanesi’ne AB coğrafi işareti
    ABONE OL
    26.09.2020 - 02:00 |

    Aydın Kestanesi’ne AB coğrafi işareti

    Aydın Ticaret Borsası tarafından kentin tarım ürünlerinin dünya çapında tanınması için 8 Eylül 2015 tarihinde Avrupa Birliği’ne (AB) müracaatı yapılan Aydın Kestanesi, AB Komisyonu tarafından Türkiye’nin dördüncü coğrafi işaret sahibi ürünü olarak tescil edildi.

    Aydın Kestanesi’ne AB coğrafi işareti

    “Aydın Kestanesi artık tüm dünya tarafından bilenecek ve uluslararası pazarda yerini alacak” diyen Borsa Başkanı Fevzi Çondur, “Kestanemizin kalitesi ve buna bağlı olarak fiyatı da artacak. Ülkemize ve Aydın’a hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu da sosyal medyadan tebriklerini iletti, “Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri ve Malatya Kayısısı’ndan sonra Aydın Kestanesi de Avrupa Birliği’nde coğrafi işaretimiz olarak tescil edildi. Aydın Kestanesi’ne sahip çıkan Aydın Ticaret Borsası’nı yürekten tebrik ediyorum” dedi.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    DGS tercih ekranı ve kılavuzu ÖSYM 2020! DGS taban puanları, kontenjanları nedir ve tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    DGS tercih ekranı ve kılavuzu ÖSYM 2020! DGS taban puanları, kontenjanları nedir ve tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

    Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

    İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

    İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

    İstanbul'da PKK operasyonu! Gözaltılar var

    İstanbul'da PKK operasyonu! Gözaltılar var

    Sıradaki Haber